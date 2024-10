Izrael uderzy w instalacje nuklearne Iranu? Plan istnieje od lat

Izraelski premier Benjamin Netanjahu już wielokrotnie usiłował przekonać generałów o konieczności zaatakowania instalacji nuklearnych Iranu - przypomniał tygodnik. Z drugiej strony, jak napisał "The Economist", powołując się na źródła we władzach Iranu, osłabienie Hezbollahu i "rozczłonkowanie Hamasu" przez siły Izraela może skłonić Teheran do przyspieszenia prac nad bronią atomową.