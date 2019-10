Izrael. Benny Gantz otrzyma misję sformowania nowego rządu

To już oficjalne: największy polityczny rywal Benjamina Netanjahu - Benny Gantz otrzyma misję sformowania nowej większości parlamentarnej. Informację przekazało biuro prasowe prezydenta Izraela. Reuwen Riwlin formalnie poprosi o sformowanie rządu w środę.

Przypomnijmy: Benjaminowi Netanjahu nie udało się sformować rządu po przedterminowych wyborach parlamentarnych , które odbyły się we wrześniu. Prawicowy polityk ogłosił w poniedziałek, że rezygnuje ze starań o utworzenie nowej administracji.

Gantz - emerytowany generał oraz były szef sztabu izraelskiej armii - do polityki wszedł stosunkowo niedawno. Swoją formację powołał na kilka tygodni przed kwietniowymi wyborami. Ugrupowanie stoi w kontrze do polityki prowadzonej przez Netanjahu. Podczas kampanii Gantz wzywał do działań pokojowych z Palestyną, informował także o możliwych ustępstwach terytorialnych wobec sąsiada. Ominął jednak kwestię uznania Palestyny jako państwa.