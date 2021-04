Izabella Sierakowska nie żyje. Lewica chce państwowego pogrzebu

Krzysztof Gawkowski poinformował, że złożył do marszałek Sejmu pismo z wnioskiem, by pogrzeb zmarłej w środę Izabelli Sierakowskiej miał charakter państwowy. Ponadto szef klubu Lewicy zwrócił się do prezydenta o pośmiertne nadanie byłej posłance odznaczenia państwowego.

Izabella Sierakowska nie żyje. Lewica chce państwowego pogrzebu Źródło: Agencja Gazeta