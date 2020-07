Izabela Leszczyna o Łukaszu Szumowskim: to oszust. Jest reakcja ministra

- Jeżeli mówimy o równości wyborów, to jest rzecz bezprecedensowa, żeby jedna formacja mogła wystawić kandydata na prezydenta - po czym jak się nie sprawdził - wymienić go na innego - stwierdził Horała. Z kolei Leszczyna odnosząc się do protestów wyborczych wnoszonych do Sądu Najwyższego, stwierdziła, że nie chodzi o zmianę wyniku, tylko o uczciwość.