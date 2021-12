IV fala epidemii dogasa na wschodzie. Teraz widać jak potrzebna była regionalizacja obostrzeń

IV fala dogasa na wschodzie. Omikron może to zmienić

- To z czym obecnie wiążemy obawy, to infekcje związane z wariantem koronawirusa omikron i jego potencjalną zdolnością do uciekania przed nabytą przez ludzi odpornością. Może on powodować ponad dwukrotnie więcej infekcji niż wariant Delta. Osoby, które chorowały dawno, albo zaszczepiły pół roku temu nadal mogą być narażone - dodaje.