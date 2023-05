ISW: Moskwa ma problemy z kampanią w Ukrainie. Kadyrow i wagnerowcy biorą sprawy w swoje ręce

Wszystko to, według ISW, rodzi pytania o to, czy rosyjskie siły zbrojne mają zdolność do spójnych, zakrojonych na szeroką skalę operacji obronnych w Ukrainie. Jest mało prawdopodobne, aby problemy z dowodzeniem zostały rozwiązane w najbliższej przyszłości, więc prawdopodobnie będą mieć wpływ na to, jak Rosja będzie w stanie odpowiedzieć na spodziewany poważny kontratak ze strony Kijowa.