Istotna decyzja Dudy. Amerykański generał: rozumiem polskie władze

Ruch ten to następstwo decyzji członków NATO, którzy przyjęli oświadczenie o zamiarze zawieszenia stosowania traktatu. To odpowiedź na działania Rosji, która w listopadzie 2023 roku w ogóle wypowiedziała traktat.

- Traktaty są istotne, o ile są respektowane. Rosja nie stosowała się do traktatów, chyba że była do tego zmuszona - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską były dowódca amerykańskiej armii w Europie gen. Ben Hodges.

Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe) został zawarty w 1990 roku w Paryżu przez państwa należące wówczas do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli NATO oraz państwa ówczesnego Układu Warszawskiego. Jego postanowienia weszły w życie w 1992 roku, a po rozpadzie ZSRR oraz Układu Warszawskiego, zapisy w nim zawarte dostosowano do nowej rzeczywistości.