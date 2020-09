Islandia. Polski ambasador miał obrazić swoich współpracowników za to, że wzięli udział w Paradzie Równości

Gerard Pokruszyński polski ambasador na Islandii miał ostatnio obrazić swojego niemieckiego odpowiednika w Rejkiawiku i w niewybrednych słowach wyzwać go od homoseksualistów. Kilka miesięcy wcześniej miał oznajmić, byłej już pracownicy, że "musiał się za nią wstydzić na przyjęciu kościelnym" po tym gdy ta, w swoich prywatnym mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z Parady Równości.

Przypadkowy mail od ambasadora i skarga o mobbing

Na początku wakacji Margret Adamsdottir skierowała do MSZ skargę o mobbing ze strony ambasadora. Ambasador przypadkowo miał wysłać "pełen negatywnych opinii na temat Adamsdottir" e-mail także do niej, sekretarka złożyła wypowiedzenie. "Formalnie pracuje w ambasadzie do końca sierpnia, choć ostatnie tygodnie przebywa na urlopie" - mogliśmy przeczytać w wywiadzie, którego udzieliła niedawno Onetowi.