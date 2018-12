Ironia Timmermansa. KE nie odpuszcza rządowi PiS

Jest wiele kwestii w ramach procedury artykułu 7, które powinny być rozwiązane, ale w żadnym z przypadków do tej pory to się nie stało - ocenia wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. KE nie wycofa skargi do TSUE przeciw Polsce.

Frans Timmermans: KE nie wycofa się ws. Polski (PAP, Fot: EPA/OLIVIER HOSLET)

Nie będzie zmiany nastawienia do polityki rządu PiS podczas wtorkowego wysłuchania Polski w Radzie Unii Europejskiej. Timmermans w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli wyjaśnił, że nie zamierza zapowiadać wycofania się Komisji ze skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Frans Timmermans przypomniał, że nowelizacji nie podpisał jeszcze prezydent Andrzej Duda - podaje RMF FM.

Korespondentka stacji zauważa, że wiceszef KE z ironią stwierdził, iż to normalne, że kraj członkowski dostosowuje się do decyzji TSUE.

- Ocena krajów członkowskich jest podobna. To pierwszy pozytywny krok, wprowadza się w życie nakaz TSUE, ale to nadal nie wystarcza - stwierdził z kolei niemiecki wiceminister ds. europejskich Michael Roth.

Polityk przypomniała, że rząd w Warszawie wciąż nie rozwiązał takich kwestii, jak funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych, sprawy skargi nadzwyczajnej oraz nominacje do Krajowej Rady Sądownictwa.

