Irlandczycy nie chcą do NATO. Mimo doniesień o działaniach Rosji

Podczas negocjacji, które doprowadziły do utworzenia NATO w latach 1948-49, Irlandia była pytana o członkostwo, ale odmówiła. Powodem była niechęć do bycia w sojuszu z Wielką Brytanią, gdyż mogłoby to zostać uznane za rezygnację z roszczeń do Irlandii Północnej. Odmówiła też zawarcia dwustronnego sojuszu wojskowego z USA. Mimo to, w 1952 roku zawarła tajne porozumienie z Wielką Brytanią, które w praktyce scedowało ochronę irlandzkiej przestrzeni powietrznej na brytyjskie Królewskie Siły Powietrzne, ze względu na brak odpowiednich możliwości irlandzkich sił powietrznych.