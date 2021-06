Ireneusz Raś dołączył do klubu Koalicji Polskiej-PSL. Wcześniej został wyrzucony z PO

Zaznaczył, że były polityk PO wstąpił do klubu, a nie do partii ludowców. - Klub Parlamentarny Koalicja Polska to jest kilka środowisk - to jest i Unia Europejskich Demokratów, którą reprezentuje chociażby pan poseł Jacek Protasiewicz i wicemarszałek Senatu Michał Kamiński; to są posłowie niezależni, ale są to też posłowie związani z Markiem Biernackim, byli posłowie PO. Teraz jest też Ireneusz Raś - zaznaczył Motyka.