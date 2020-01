Iran zaatakował bazę Al Asad. Jest komunikat MON ws. polskich żołnierzy

Iran wystrzelił pociski w kierunku dwóch amerykańskich baz. W jednej z nich stacjonuje grupa polskich żołnierzy. Jak przekazało Centrum Operacyjne MON, są oni bezpieczni.

Pierwsza z baz znajduje się w Erbilu w irackim Kurdystanie. Druga to Al Asad, jedno z najważniejszych miejsc stacjonowania amerykańskich wojsk w Iraku. To tam od lipca 2019 roku służbę pełni również 150 żołnierzy z Polski.

Gdy żołnierze w lipcu wyjechali do Iraku sprawa nie była szeroko komentowana. "Iracki portal informuje, że 150 polskich żołnierzy przybyło do bazy Al Asad w prowincji Anbar w Iraku. Wracamy walczyć do Iraku?" - pytał wówczas zaskoczony Wojciech Szewko, ekspert ds. Bliskiego Wschodu, który na bieżąco śledzi takie informacje.