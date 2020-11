Iran na wojnie z USA i Izraelem? Zabito naukowca nuklearnego

Wojna Iran-USA na włosku? Zabito naukowca nukleranego

Do śmierci naukowca odniósł się także Hossein Dehghan, doradca najwyższego przywódcy Iranu i kandydat na prezydenta w wyborach, które odbędą się w 2021 roku. "Syjoniści starają się zintensyfikować i zwiększyć presję na Iran, aby rozpocząć wojnę. Zstąpimy jak błyskawica na zabójców tego uciskanego męczennika i sprawimy, że pożałują swoich czynów" - napisał na Twitterze odnosząc się tym samym do wcześniejszych gróźb ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa.

Mohsen Fakhrizadeh jest uważany za jednego z ojców irańskiego programu nuklearnego. To on miał prowadzić działania, których efektem miało być stworzenie broni nuklearnej na terenie Iranu. Sam kraj dalej utrzymuje, że jego program nuklearny jest pokojowy i nie ma na celu tworzenia broni masowej zagłady.

Iran. Kto zabił naukowca nuklearnego? USA i Izrael na celowniku

Z kolei amerykański "The New York Times" donosi, że Mohsen Fakhrizadeh od lat był na celowniku służb specjalnych Izraela - Mossadu. Już kilka lat temu izraelscy agenci mieli dopuścić się zabójstwa ośmiu jego współpracowników.

"Terroryści zabili dziś wybitnego irańskiego naukowca. To tchórzostwo - ze śladami działań Izraela - pokazuje rozpaczliwe podżeganie do wojny. Wzywam do potępienia tego ataku" - napisał na Twitterze Javad Zariff, minister spraw zagranicznych Izraela.

Źródło: "The Jerusalem Post" / "Far News" / "The New York Times"