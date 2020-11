Wojna USA-Iran? Nieoficjalnie: Trump może wydać rozkaz ataku

USA zaatakują Iran? Gorąco na Bliskim Wschodzie

Do militarnej interwencji w Iranie miałoby dojść do jeszcze przed końcem kadencji Donalda Trumpa. Prawdopodobne jest, że jeśli atak doszedłby do skutku, jego skutki odczułby również Izrael, będący bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych.