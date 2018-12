Irak: Setki polskich żołnierzy zostanie wysłanych na misje szkoleniowe

Zgodnie z postanowieniami lipcowego szczytu NATO w 2019 roku kilkuset polskich żołnierzy zostanie wysłanych do Iraku. Będą brać udział w misjach szkoleniowych.

Irak: Więcej polskich żołnierzy

W przyszłym roku polskie wojsko wyśle 350 żołnierzy do stacjonujących już kontyngentów w Iraku, Kuwejcie, Jordanii i Katarze. Będą brać udział w misjach szkoleniowych pod egidą NATO. Kanada wzięła na siebie ciężar dowodzenia i wydzielania głównych sił.

Irak: Polscy żołnierze szkolą do walki z terrorystami

Aktualnie polscy żołnierze szkolą w Iraku tamtejsze siły specjalne do walki z Państwem Islamskim. Sami Polacy nie biorą jednak udziału w misjach bojowych. W kontyngencie w Kuwejcie przebywa też pododdział lotniczy z samolotem transportowym C295. Pododdziały wojsk lądowych wypełniają zadania ochrony i szkolenia.

Od ubiegłego roku polscy żołnierze uczestniczą jako kraj wiodący w natowskim projekcie szkolenia instruktorów w dziedzinie napraw i utrzymania w sprawności poradzieckiego sprzętu armii irackiej (czołgów i wozów opancerzonych). - Będziemy kontynuowali dotychczasową działalność misji szkolącej instruktorów i użytkowników sprzętu poradzieckiego; wchodzimy też w obszar szkolenia w zakresie technicznym oraz kierujemy do realizacji zadań pododdział inżynieryjny - zapowiedział gen. Piotrowski.

Polscy żołnierze wrócą do misji ONZ

Obecnie wojsko polskie skupia się na misjach pod egidą NATO i UE, ale wróci do misji ONZ, z których wycofało się w 2009 roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał we wrześniu deklarację o wzmocnieniu operacji pokojowych ONZ. - Jeśli chodzi o powrót do misji ONZ, proces decyzyjny jest na finale. Były rozmowy, rekomendacje, potrzebna jest ostateczna decyzja ministra. Cały czas są rozważane misje UNDOF Syria i UNIFIL Liban - mówił Piotrowski.