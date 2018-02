IPN stworzył kolejną grę planszową. Na prezentacji nie zabrakło senator Anny Marii Anders

Instytut nie powinien kojarzyć się wyłącznie z pracami archiwistów - uznał IPN i zrealizował projekt dwóch uczennic. To gra o misiu Wojtku, który przebył szlak bojowy z armią gen. Andersa. Zachwytu planszówką nie kryła córka generała.

Skąd pomysł? Miś Wojtek to efekt zrealizowania projektu dwóch uczennic. Przedstawiły go w konkursie na historyczne gry planszowe ogłoszonym w 2015 r. w ramach Radosnych Obchodów Niepodległości we Wrocławiu. Na pomysł zwrócił uwagę Karol Madaj, p.o. naczelnika Wydziału edukacji historycznej biura edukacji narodowej IPN w Warszawie.

- Dzieci są zafascynowane misiem i chcą wiedzieć dokładnie, co, gdzie i jak, i to jest świetna okazja, żeby opowiedzieć im o 2. Korpusie Polskim, Monte Cassino i gen. Władysławie Andersie”. „Musimy tę grę upowszechniać, żeby była wszędzie, żeby jak najwięcej dzieci mogło się dowiedzieć o tej ważnej części naszej historii” –- powiedziała Anna Maria Anders.

Kim jest miś Wojtek?

Nazwali go Wojtek i... wcielili do polskiego wojska. Wspólnie przeszli cały szlak bojowy - z Iranu przez Irak, Syrię, Palestynę, Egipt do Włoch, a po demobilizacji do Wielkiej Brytanii.