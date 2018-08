IPN nie chce ujawnić akt śledztwa ws. teczki TW Bolka. "Nie ma takiej konieczności"

IPN odmówił udostępnienia prasie akt umorzonego przez siebie śledztwa w sprawie podrabiania teczki TW Bolka. Instytut twierdzi, że nie występują okoliczności, które zmuszałyby go do opublikowania dokumentacji śledztwa.

W lipcu białostocki oddział IPN umorzył śledztwo w sprawie podrabiania w latach 70. dokumentów z agenturalnej teczki TW Bolka. Ekspertyza instytutu wykazała wówczas, że 56 dokumentów dotyczących TW Bolka jest autentycznych, natomiast 6 zostało podrobione przez SB. Prawdziwe okazały się m.in. zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, pokwitowania odbioru pieniędzy i doniesienia agenturalne. Mimo to, były prezydent uznał, że w ten sposób historycy "przyznali mu rację" i oczyścili go z zarzutów o współpracę ze służbami PRL.