Inwazja w Syrii. Recep Tayyip Erdogan wyklucza wstrzymanie tureckiej ofensywy

Turcja zagroziła działaniami odwetowymi, jeśli jakiekolwiek państwo lub organizacja wystąpią przeciwko jej działaniom w Syrii. Prezydent Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że wstrzymanie operacji zbrojnej jest niemożliwe.

- Bez względu na to, co mówią niektóre osoby, nie wstrzymamy tej operacji. Grozi się nam z każdej strony, mówią nam "stop". Ale my nie ustąpimy ani na krok - zapewnił prezydent Turcji.