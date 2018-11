Intrygujący skok w sondażu CBOS. "Wynik najlepszy z dotychczasowych"

Nie prezydenta, nie parlamentu, a zmiana oceny działalności Państwowej Komisji Wyborczej zwracają największą uwagę w najnowszym sondażu CBOS. Dobrze myśli o niej 69 proc. Polaków. To aż o 20 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Źle o PKW myśli jedynie 5 proc. badanych - w 2017 r. było to 15 proc. Niezdecydowanych pozostaje 26 proc., podczas gdy w ubiegłym roku odsetek ten wynosił 38 procent.

CBOS podkreśla, że wyniki dotyczące oceny Państwowej Komisji Wyborczej są najlepszymi z dotychczas zarejestrowanych. Pozytywne opinie przeważają we wszystkich analizowanych elektoratach partyjnych.

Podobny odsetek badanych, jak w przypadku Sejmu, ma dobre zdanie na temat prac Senatu (34 proc.), co stanowi wzrost o 3 pkt. proc. w porównaniu do października. Złą opinię na temat pracy senatorów ma 42 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt. proc.). Niezdecydowani w tej kwestii to 24 proc.