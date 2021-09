Instagram ma problem. Awaria aplikacji

Wygląda na to że awaria dotyczy wyłącznie Instagrama. Należące do tego samego właściciela Facebook i aplikacja Messenger działają bez żadnych problemów. Jak na razie administratorzy aplikacji nie wydali w sprawie awarii żadnego oświadczenia, nie potwierdzono również, że doszło do jakiejkolwiek awarii. Nie wiadomo więc, kiedy problemy z funkcjonowaniem aplikacji mogą zostać zażegnane.