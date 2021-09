Coca-Cola nie współpracuje już z Beatą K.

Beata K. również wydała oświadczenie

W czwartek w godzinach popołudniowych na profilu piosenkarki w mediach społecznościowych pojawiło się jej krótkie oświadczenie. "Kochani, przepraszam wszystkich. Wiem, że Was zawiodłam. Z całego serca żałuję tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa. Beata" - czytamy we wpisie zamieszczonym na Instagramie.