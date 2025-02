Bez basenu i klimatyzacji. Ponad 20 milionów kary dla biura podróży

Według ustaleń UOKiK, spółka Exim "bezprawnie wprowadzała jednostronnie zmiany w warunkach wycieczek, nie mając do tego podstaw w zawartej z konsumentem umowie". Obejmowało to m.in. zamianę hotelu, brak klimatyzacji w obiekcie czy wyłączenie basenu z użytku. Firma nie informowała również klientów o prawie do bezkosztowego odstąpienia od umowy w przypadku istotnych zmian, a także wprowadzała w błąd co do warunków uzyskania uzasadnienia wysokości opłaty za odstąpienie od umowy.