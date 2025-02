Wpadka kancelarii Andrzeja Dudy. Taką grafikę zamieścili w sieci

Beata Kempa doradza Prezydentowi RP od 18 września 2024 roku, kiedy to otrzymała z jego rąk oficjalną nominację na to stanowisko. W październiku weszła w skład Komitetu Politycznego PiS po przyłączeniu się Suwerennej Polski do partii Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej tego roku bezskutecznie kandydowała w wyborach do parlamentu europejskiego.