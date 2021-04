Informacja o bombie na pokładzie samolotu. Akcja na Lotnisku Chopina

Samolot przyleciał do Warszawy ze Stambułu. Maszyna należy do tureckich linii lotniczych Turkish Airlines i jej lądowanie w stolicy było planowe. Obecnie samolot znajduje się na płycie postojowej, z dala od hangarów. Na miejscu pracują pirotechnicy. Zadysponowano również karetki, co jest standardową procedurą w podobnych sytuacjach.