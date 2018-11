Indonezja: Masowa ucieczka z więzienia. Trwa policyjna obława

Ponad 100 więźniów uciekło z zakładu karnego Lambaro w Banda Aceh w Indonezji. Trwa policyjna obława, część uciekinierów już została złapana. Policja namawia do pomocy ich krewnych.

Do ucieczki doszło podczas tradycyjnej modlitwy muzułmańskiej. Wtedy obezwładniono strażnika. Indonezyjska policja uważa, że akcja była zaplanowana. - Za pomocą sztang i łomów przecięli druty i żelazne pręty w sali przyjęć i rzucili się do ucieczki przez pola ryżowe otaczające więzienie - opisywał Trisno Riyanto, przedstawiciel policji. Dodał też, że obezwładniony strażnik nie odniósł żadnych poważnych obrażeń.

Do tej pory udało się złapać 26 więźniów. W mieście Banda Aceh utworzono blokady drogowe. Policja wzywa uciekinierów, by dobrowolnie poddali się w ciągu trzech najbliższych dni oraz prosi krewnych więźniów o wsparcie w ujęciu skazańców. - Nie zawahamy się podjąć stanowczych działań, aby zmusić uciekinierów do przestrzegania prawa - oświadczył Rio Septianda Djambak, szef policji w prowincji Aceh.