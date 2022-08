Indie. Podpalił nastolatkę, gdy spała. Uśmiechał się przy aresztowaniu

Nastolatka wybudziła się gwałtownie ze snu we wtorkowy poranek. Poczuła przeszywający ból i charakterystyczny zapach spalenizny. Krzyk obudził jej rodziców, którzy natychmiast zaczęli gasić ogień, by ratować córkę. Dziewczynie udało się w ostatniej chwili dostrzec uciekającego sprawcę. Ankita trafiła do szpitala przytomna. Miała poparzone dziewięćdziesiąt procent ciała.