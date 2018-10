Indie: Biskup gwałcił zakonnicę. Nie żyje duchowny, który zeznawał przeciwko niemu

Nie żyje indyjski duchowny Kuriokose Kattuthara, który zeznawał przeciwko biskupowi Franco Mulakkalowi. Był świadkiem w sprawie wielokrotnego gwałtu na zakonnicy. O śmierci poinformowała stacja telewizyjna CNN, która powołuje się na policję w Pendżabie.

Franco Mulakkal został we wrześniu zatrzymany i oskarżony o wielokrotny gwałt na jednej z zakonnic w stanie Kerala w południowych Indiach. Poszkodowana zgłosiła sprawę na policję w czerwcu. Biskup miał dopuścić się gwałtu w latach 2014-2016, gdy przyjeżdżał z wizytami do stanu Kerala. CNN podkreśla, że sprawa jest nietypowa, bo zakonnica rzadko kiedy publicznie oskarża innego duchownego o przestępstwo.

Biskupa zatrzymano po serii tygodniowych protestów sióstr zakonnych wspierających poszkodowaną. Tydzień temu sąd wypuścił go za kaucją i pod warunkiem, że opuści stan Kerala. Wrócił do Pendżabu, gdzie powitano go jak bohatera. Teraz oczekuje na proces sądowy.