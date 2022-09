Incydent z udziałem samochodu Putina. Próba zamachu?

- Nie dowierzam żadnej osobie, która twierdzi, iż zna kulisy narad na Kremlu i publikuje to w formie bloga. Taka wiedza, o ile ktokolwiek ma do niej dostęp, jest zastrzeżona dla najlepszych komórek wywiadowczych na świecie - powiedział w rozmowie z WP Vincent V. Severski, były oficer wywiadu, pisarz, autor bestsellerowych powieści szpiegowskich. - Może to być natomiast rodzaj gry wywiadowczej, polegającej na wypuszczaniu kontrolowanych przecieków. Możliwe, że treści te tworzy czy zmyśla jakiś zdolny publicysta. Nikt nie jest w stanie tego zweryfikować - dodaje Severski.