Incydent podczas wyborów w Platformie Obywatelskiej. Członek komisji trafił do szpitala

- Potem zaczął szarpać karty do głosowania, zabrał listę członków Platformy, nie wiem, co chciał z nią uczynić. Podszedł do urny, obawiałem się, że wrzuci te kartki do urny, skąd już nie moglibyśmy ich wyciągnąć, bo przecież nie można otwierać urny wyborczej. Chciałem ratować karty, wtedy on złapał mnie za rękę, mocno wykręcił. Przewodniczący komisji wezwał policję. Policja przyjechała na interwencję, a ja już zacząłem odczuwać ból, więc pojechałem do szpitala. Okazuje się, że faktycznie mam mocno wykręconą, pogruchotaną rękę - relacjonuje Sowa.