Incydent na Morzu Azowskim. Stanowczy apel Niemiec do Rosji i Ukrainy

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas wyraził zaniepokojenie eskalacją napięcia między Ukrainą i Rosją. Wezwał obie strony do natychmiastowej deeskalacji konfliktu.

- Rozwój wydarzeń na Morzu Azowskim jest bardzo niepokojący. Nie można zaakceptować istnienia tam rosyjskiej blokady - powiedział Maas. Polityk wezwał obie strony do deeskalacji. - Mam nadzieję, że to wezwanie, płynące zapewne nie tylko z Niemiec, znajdzie posłuch - dodał.

Ukraina rozważa ogłoszenie stanu wojennego

Z powodu incydentu parlament Ukrainy może ogłosić stan wojenny. - Rosja nie może tak po prostu strzelać do naszych okrętów - powiedział prezydent Petro Poroszenko. Ukraiński przywódca zabrał głos po kryzysowym posiedzeniu Narodowej Rady Bezpieczeństwa w Kijowie. Skierowała ona do parlamentu prośbę o wprowadzenie 60 dni stanu wojennego. Poroszenko zastrzegł, że jego ewentualne ogłoszenie nie będzie oznaczać podejmowania przez Ukrainę operacji ofensywnych. - Chodzi wyłącznie o obronę naszego terytorium i bezpieczeństwo naszych obywateli - powiedział. Jak dodał, nic nie zmieni się także na linii frontu na wschodzie Ukrainy. Poroszenko ogłosił też stan gotowości dla rezerwistów, co nie oznacza jeszcze mobilizacji.