Incydent na korytarzu sądu. Inicjatorem poseł Janusz Sanocki

Niezrzeszony poseł Janusz Sanocki zerwał plakat wiszący na korytarzu Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich. Zabrał go i zapowiedział, że pokaże w Sejmie. Planuje też złożyć w tej sprawie skargę.

- W Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich doszło do incydentu z udziałem pana posła Janusza Sanockiego, który dokonał zniszczenia plakatu, wiszącego na korytarzu tego sądu. Na tym plakacie był zamieszczony fragment uchwały zgromadzenia sędziów Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych w Krakowie - poinformował Daniel Kliś, rzecznik Sądu Okręgowego w Opolu. Polityk odpowiedzialny za incydent do wszystkiego się przyznaje.

Do zdarzenia doszło we wtorek rano. O sprawie donosi Radio Opole.

Co Sanocki robił w sądzie? Jako przedstawiciel stowarzyszenia "Razem przeciw bezprawiu" przyszedł, by posłuchać jednej z rozpraw. Plakat zerwał z kolei dlatego, że zawarto na nim stanowisko sędziów, którzy "wzywają władze państwowe do zaprzestania działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa".