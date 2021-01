Inauguracja Joe Bidena. Kiedy nowy prezydent USA przyjedzie do Warszawy? Odpowiedź wiceministra

Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych: Bardzo dobre. Myślę, że wielu mogło być zaskoczonych wtrętami etyczno-religijnymi, choćby tym, że prezydent zdecydował się cytować Świętego Augustyna. Tak jak się spodziewano, nacisk w tym przemówieniu został położony na sprawy wewnętrzne. Biden wiele mówił o podziałach w Ameryce i odwoływał się do wspólnoty. Zgodnie z oczekiwaniami istotną rolę w tym przemówieniu odegrała także paląca kwestia epidemii koronawirusa i skutków gospodarczych, jakie ta wywołuje.

Tak, zdaniem Bidena Ameryka nie powinna przewodzić światu przykładem siły, a raczej siłą swojego przykładu. Nawiązywał też do historii i swoich poprzedników, wskazując na rolę jaką USA ma do odegrania w świecie. Jako Polska, sojusznik Ameryki i członek NATO, przyjmujemy tę deklarację aktywności międzynarodowej z dużym zadowoleniem. Dla świata Zachodu istnieje wiele zagrożeń i jestem pewien, że Amerykanie definiują je tak samo jak my.