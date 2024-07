Immunitet Błaszczaka. Sejm zdecydował

Wnioskodawca powołał się w piśmie na art. 212 Kodeksu karnego dotyczący "publicznego znieważenia". We wniosku argumentowano, że Błaszczak, kiedy był szefem MON "pomówił dowódcę o postępowanie, które naraziło go na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego stanowiska Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" oraz że wypowiedzi Błaszczaka były "poniżające go w opinii publicznej".