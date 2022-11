Imieniny Andrzeja w listopadzie. W Polsce imię to nosi ponad pół miliona mężczyzn

Imieniny Andrzeja a andrzejki

Z imieniem powiązana jest tradycja, kultywowana w wigilię świętego Andrzeja. Odbywające się w nocy z 29 na 30 listopada andrzejki, są wieczorem wróżb. W ich trakcie panny na wydaniu mają szansę dowiedzieć się, czy czeka ich rychłe zamążpójście. Święto to jest obchodzone w Polsce co najmniej od XVI wieku - obecnie przybrało jednak bardziej komercyjną formę, stanowiąc okazję do spotkań i wspólnej zabawy.