Andrzejki 2019 – kiedy obchodzimy ten dzień? Tradycje i zabawy Andrzejki tradycyjnie wiążą się z matrymonialnymi wróżbami. W Wigilię św. Andrzeja bawimy się w lanie wosku i rzucanie butów przez ramię. Sprawdź, jakie były andrzejkowe zwyczaje i jak można spędzić ten dzień. Andrzejki 2019 – kiedy obchodzimy ten dzień? Tradycje i zabawy na 29 listopada. Andrzejki 2019. Historia święta Andrzejki, czyli wigilia św. Andrzeja, przypadają co roku 29 listopada. Dla katolików była to przez lata ostatnia okazja do hucznej zabawy przed rozpoczęciem adwentu, czyli oczekiwania na narodziny Jezusa. Dziś Kościół nie zabrania zabaw w okresie adwentu, ale zachęca, by się ich wyrzec. W polskiej tradycji podczas Andrzejek dziewczęta robiły wróżby, których głównym tematem było przyszłe małżeństwo. Młodzieńcy mieli podobny wieczór wróżb kilka dni wcześniej, w katarzynki, czyli wigilię św. Katarzyny przypadającą 24 listopada. Stopniowo jednak zwyczaj katarzynek zanikł, a chłopców zaczęto zapraszać na Andrzejki. Andrzejki 2019. Lanie wosku, obieranie jabłek, zabawy z gąsiorem Wiele zabaw andrzejkowych możemy z powodzeniem urządzić w każdym mieszkaniu. Na przykład do lania wosku na wróżby potrzebujemy zaledwie kilku świeczek, metalowego naczynia, dużego klucza z uchem, miski z zimną wodą i źródła ognia. W naczyniu rozgrzejmy świeczki, żeby uzyskać płynny wosk, a potem przez ucho od klucza wylewamy cienką strużką na zimną wodę w misce. Kiedy wosk się skończy, wyjmijmy z wody stworzone kształty i sprawdźmy, jaki cień rzucają na ścianę w świetle świecy. Według tradycji, anioł oznacza szczęście, kwiat – smutek, serce – wielką miłość, klucz – otwarcie serca, maskę – ostrzeżenie, by nie tłumić uczuć. W końcu "Na noc św. Andrzeja dziewkom z wróżb nadzieja". Obieranie jabłek to zabawa wymagająca zdobycia kilku owoców jednakowej wielkości. Uczestniczki zabawy obierają jabłka, starając się, by obierka była jak najdłuższa. Świadczy to o jakości przyszłego związku. Panny mają za zadanie rzucić obierki przez lewe ramię do tyłu. Teraz należy zinterpretować kształt skórki od jabłka. Jeśli ułożyła się w jedną z liter alfabetu, może to być pierwsza litera imienia przyszłego męża. Stare zabawy na Andrzejki, takie jak kółeczko, wymagały między innymi zaangażowania gąsiora. Ptak z zawiązanymi oczami był wpuszczany do kółka utworzonego przez panny. Ta, do której najpierw podszedł albo którą pierwszą szczypnął, mogła marzyć o swoim przyszłym chłopaku. Z braku gąsiora można posłużyć się chłopakiem z zawiązanymi oczami, który musi zostać zakręcony kilka razy, nim na chybił trafił wybierze jedną z dziewczyn. Także w tym wypadku wybrance prognozuje się najszybsze szczęście w miłości. Andrzejki 2019. Imprezy i zabawy W Andrzejki 2019 w wielu miastach Polski organizuje się tego dnia zwykłe tematyczne imprezy: w Warszawie 29 listopada możemy udać się do klubokawiarni Pompon na Woli. Dzieci wezmą udział w zabawach i wróżeniu, a dorośli miło spędzą czas z przyjaciółmi. Wstęp 50 złotych od dziecka, zniżka na rodzeństwo.

Gdynia zaprasza do Hotelu Business Faltom na zabawę andrzejkową z DJ NoName 30 listopada o 20:00. Wstęp 170 złotych od osoby.

w Poznaniu The Time oferuje wieczór andrzejkowy w cyrkowej atmosferze. Start 30 listopada o 20:00, cena 189 złotych za osobę.

mieszkańcy Wrocławia mogą pójść na Noc Andrzejkową do browaru rodzinnego Prost. Romantyczna zabawa z wróżbami zaczyna się 29 listopada o 20:00. Cena 150 zł za osobę, 270 zł za parę.