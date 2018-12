IMGW: pogodowy alert. Ostrzeżenia przed marznącymi opadami i silnym wiatrem dla pięciu województw

IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), w piątek rano, wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami na wschodzie oraz silnym wiatrem na zachodzie kraju.

IMGW: ostrzeżenia pierwszego stopnia w pięciu województwach

IMGW: silny wiatr w górach – możliwe zamiecie i zawieje śnieżne

W czwartek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju opadów deszczu, we wschodniej opadów deszczu ze śniegiem i deszczu oraz początkowo na krańcach wschodnich i północno-wschodnich opadów śniegu. Na wschodzie miejscami pojawi się marznący deszcz powodujący gołoledź. Na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach prognozowana suma opadów będzie sięgała do 15 mm, lokalnie do 20 mm.