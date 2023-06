IMGW o burzach z gradem i upałach. Pogoda podzieli Polskę

Ostrzeżenia IMGW przed burzami

W południowej części kraju po południu trzeba się przygotować się także na deszcz i burze. Może spaść miejscami do 30 litrów wody na mkw. - To dużo, bo stanowi to jedną trzecią średnich miesięcznych opadów w tym regionie. Jeżeli taki deszcz spadnie na miasto, to mogą być problemy – ostrzega rzecznik IMGW, podkreślając, że może to także powodować nagłe wzbieranie wody w rzekach.