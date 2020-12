IMGW: Gęsta mgła. Alerty pierwszego stopnia na południu Polski

Afera o budżet UE. "Bezsens. Roztrwonili mnóstwo czasu"

IMGW: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydało z kolei dla województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Minimalna temperatura powietrza w tych dwóch województwach może wynieść od -1 st. C do 0 st. C. Natomiast minimalna temperatura gruntu od -2 st. C do 0 st. C. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 20 w sobotę do godz. 9 w niedzielę.