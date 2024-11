IMGW alarmuje. Zimno i ślisko, na drogach niebezpiecznie

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL

Jak informuje IMGW, Polska pozostaje w chłodnej, arktycznej masie powietrza. Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla wszystkich województw. Lokalnie mogą pojawić się oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Synoptycy zapowiadają też intensywne opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 10 centymetrów.

W sobotę woj. zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna od 2 do 5 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni. Na Wybrzeżu wiatr silny, od 30 km/h do 50 km/h, w porywach do 70 km/h, zachodni.

W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0 do 2 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, chwilami słabnący, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W woj. wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu lub śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 1 do 4 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni.

W woj. mazowieckim, łódzkim i lubelskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0 do 3 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, chwilami słabnący, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu, śniegu z deszczem lub deszczu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia C na południowym wschodzie do 5 st. C na zachodzie, w obszarach podgórskich od 0 do 3 st. C, w szczytowych partiach Sudetów od –9 st. C do –6 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni. W górach początkowo porywy wiatru do 100 km/h.

W woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Miejscami na południu przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, wysoko w górach o 10 cm. Temperatura maksymalna od 1 do 3 st. C, w rejonach podgórskich od –3 st. C do 1 st. C, wysoko w Beskidach od –7 st. C do –5 st. C, na szczytach Tatr około –10 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, miejscami dość silny i w porywach do 55 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni, lokalnie powodujący zawieje, a w górach także zamiecie śnieżne.