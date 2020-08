Imam Tawhidi zachwycony Polską. "Jedyny taki kraj na świecie"

Imam Tawhidi to mieszkający w Australii szyicki duchowny. Urodzony i wykształcony w Iranie, postuluje radykalną zmianę oblicza islamu - w tym porzucenie wojennej retoryki dżihadu. Jego poglądy sprawiają, że jest na celowniku wielu radykalnych muzułmanów.

Tawhidi często obawia się o swoje bezpieczeństwo, ale w niedawnym wpisie na Facebooku przyznaje, że jest jeden kraj, gdzie nie potrzebuje żadnej ochrony. Jest nim Polska! "Nie ma tam dosłownie żadnego islamskiego ekstremizmu i terroryzmu. Zero, zero, zero" - pisze duchowny. Wpis opatrzył zdjęciem, gdzie stoi w centrum Warszawy w koszulce z naszym godłem i napisem "Polska".