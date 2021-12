Ile osób zmarło po szczepieniu? Raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

"Związek między zgonami a szczepieniem można sprawdzać na różne sposoby. Jeden z nich to analiza np. tego, jak często w kraju w danej grupie wiekowej występuje jakiś objaw, np. nagłe zatrzymanie krążenia. I to trzeba porównać z wynikami tego, co się dzieje w tej samej grupie wiekowej po szczepieniu. I zobaczyć, czy w przypadku szczepień ten odsetek jest większy. Ale to i tak dopiero wstęp do analizy." - mówi w rozmowie z DGP prof. Paradowska-Stankiewicz. W oczy rzuca się jeszcze kilka przypadków wystąpienia u nastoletnich chłopców, kilka dni po szczepieniu, zapalenia mięśnia sercowego. "To prawda i jest to na pewno niepokojący sygnał. Producenci też zbierają dane, co się dzieje po szczepieniach. I co jakiś czas aktualizują ulotki, w których wpisują możliwe odczyny poszczepienne." - wyjaśnia.