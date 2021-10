Ile osób zaszczepiło się w Niemczech? Są poważne wątpliwości

Ze względu na niepewność co do poziomu szczepień i silnie rosnące liczby zakażeń uważa on, że zapowiadany przez niemiecki resort zdrowia zakończenie pandemii jest "bardzo nierozsądne". "Właśnie wchodzimy w krytyczne miesiące zimowe i widzimy, co dzieje się w innych krajach. Nie mogło być gorszego momentu na tę zapowiedź" - podkreślił ekspert.