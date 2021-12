Ile kosztuje nas państwo? Analiza budżetu na 2022 rok

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - 843 mln złotych

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - 649 mln złotych

Naczelny Sąd Administracyjny - 633 mln złotych

Kancelaria Sejmu - 576 mln złotych

Główny Urząd Statystyczny - 478 mln złotych

Instytut Pamięci Narodowej - 430 mln złotych

Państwowa Inspekcja Pracy - 305 mln złotych

Najwyższa Izba Kontroli - 332 mln złotych

Agencja Wywiadu - 247 mln złotych

Centralne Biuro Antykorupcyjne - 241 mln złotych

Według obliczeń portalu w porównaniu do wrześniowej nowelizacji budżetu na rok 2021 najwięcej - o 49 proc. - wzrosną wydatki Państwowej Agencji Atomistyki (z 22,9 do 34,1 mln złotych). Drugi pod względem wzrostu jest budżet KPRM: o blisko 42 proc. - z 594,3 do 843,3 mln. Podium zamyka Rzecznik Praw Dziecka. Jego budżet wzrośnie o 40,5 proc. - z 12,1 do 17 mln.