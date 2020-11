IKEA oblężona. Kolejka ciągnie się w nieskończoność

Otwarcie sklepów meblowych. Komunikat IKEA

"Sklepy IKEA znów otwarte od 28 listopada. Od soboty w IKEA będzie obowiązywał limit klientów (1 na 15 mkw.), pojawią się dodatkowe stanowiska do dezynfekcji rąk dostępne w całym sklepie, a najczęściej używane powierzchnie wspólne będą dezynfekowane co najmniej co godzinę. Dania z kuchni IKEA nadal będą dostępne tylko na wynos. Przypominamy również, że jeśli termin zwrotu produktu mija w okresie zamknięcia sklepów IKEA, czas na dokonanie zwrotu jest przedłużony do 31.03.2021 r. A jeśli sytuacja nie pozwoliła wam na wykorzystanie kodu rabatowego przypisanego do Waszego konta IKEA Family, termin jego ważności zostanie automatycznie przedłużony do 31 marca 2021 r." – czytamy w komunikacie IKEA.