Igrzyska Wolności. Jak informować w świecie polaryzacji i chaosu? [NA ŻYWO]

W miastach mieszka większość Polaków - tak jak większość Europejczyków i większość ludności świata. Miasta to centra wydarzeń, inkubatory zmiany społecznej, motory napędowe gospodarki i jednocześnie miejsca, w których ujawniają się największe wyzwania współczesności. W Europie, stojącej przed pilną potrzebą reform, mają do odegrania istotną rolę. To, w jaki sposób podejmą wyzwania, będzie zależało od świadomych głosów obywateli i polityki prowadzonej przez wybranych przez nich przedstawicieli.