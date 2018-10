Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Ochroniarzami będą inteligentne roboty

Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Na potrzeby wydarzenia opracowano inteligentnego robota strażniczego.

Igrzyska Olimpijskie w Tokio – robot strażniczy

Inteligentny robot – funkcje

Robot strażniczy nazywany jest „perseusbot”, a do jego głównych zadań będzie należało pilnowanie porządku na japońskich stacja kolejowych. Wiadomo, że „perseusbot” ma 167,5 cm wysokości, 61 szerokości i 90,5 cm długości. Maszyna potrafi omijać przeszkody i poruszać się po płytkach prowadzących dla osób niewidomych. Posiada wbudowaną kamerę bezpieczeństwa zasilaną sztuczną inteligencją, która umożliwia wykrywanie i zgłaszanie podejrzanie zachowujących się osób oraz przedmiotów pozostawionych na stacjach. W sytuacji, gdy robot zarejestruje porzucony bagaż lub agresywne odruchy ludzi (np. zamachnięcie do uderzenia) niezwłocznie wyśle zgłoszenie do pracowników ochrony.