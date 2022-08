Igor Girkin pojmany przez swoich. To ważny człowiek rosyjskich służb

To wtedy, podsumowującym trzy miesiące "operacji specjalnej" w Ukrainie, Girkin wzywał do zdemaskowania i usunięcia z otoczenia Putina osób, które "doprowadziły Rosję na skraj militarnej klęski". "Zdrajcy mają nadzieję doprowadzić do najbardziej haniebnego i upokarzającego pokoju, któremu towarzyszy zdrada rosyjskiej ludności Ukrainy, aby wywołać dodatkową falę oburzenia w samej Rosji" - napisał na swoim kanale w Telegramie.