"Ideologia LGBT". Paweł Kukiz żąda odwołania Jacka Kurskiego

"Ideologia LGBT". Paweł Kukiz chce dymisji Jacka Kurskiego

Na poparcie swojej, co trzeba przyznać, odważnej tezy, wpis wzbogacił o "dowody" w postaci tęczowych obrazków wprost z anteny Telewizji Polskiej. Wśród nich znalazły się między innymi ekran z informacją o przerwie technicznej i kolorowe koło fortuny.

Ostre słowa o prześladowaniu osób LGBT. "Jest margines ludzi, którzy leją swoje żony"

"Ideologia LGBT". Georgette Mosbacher o Polsce

Post Kukiza, choć budzić może uśmiech, to pojawia się w momencie, w którym LGBT znów poważnie wkroczyło do debaty publicznej. Jest tak za sprawą ambasadorki USA w Polsce Georgette Mosbacher, która w liście do polskiego rządu napisała, że w sprawie LGBT "Polska jest po złej stronie historii".