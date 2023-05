Idą na to dziesiątki tysięcy złotych. Leśnicy załamują ręce

Lokalni mieszkańcy twierdzą, że pozostawianie śmieci w lesie to z jednej strony brak kultury, z drugiej zaś próba zaoszczędzenia pieniędzy. - Trzeba płacić, jak się ma ich za dużo. To chyba ci z domków, bo ja mam jakiś tam śmietnik. Ludzie są chyba tak wychowani. Ja sobie nie wyobrażam, żeby wyrzucać śmieci do lasu. Teraz są pojemniki - stwierdza jeden z nich. - Byłam na grzybach w tamtym roku parę razy. Są różności, najwięcej puszki po piwie, butelki - mówi kolejna osoba.