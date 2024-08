Już ostrzegają. Jest zwrot w pogodzie. Wielki pas nad Polską

Termometry wskażą nawet 28 stopni

Temperatura w piątek wyniesie nad morzem około 20 st. C., na zachodzie kraju między 22-24 st. C., znacznie cieplej będzie na wschodzie, gdzie temperatura wyniesie ok. 27 st. C. i najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie temperatury wyniosą około 28 st. C. Wiatr w piątek będzie słaby, głównie północno-wschodni i wschodni do 70 km/h.